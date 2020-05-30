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  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren

OneBlade2 x SkinProtect-mesje

QP229/50

4
| (183) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
Het SkinProtect-mesje biedt extra bescherming tegen huidirritatie op gevoelige plekken als de oksels en bikinilijn.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

OneBlade 2 x SkinProtect-mesje

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Scheren en trimmen met extra huidbescherming

Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren

  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren

  • 2 vervangbare mesjes

  • Past op alle OneBlade-handgrepen

  • Mesje gaat tot 4 maanden mee*

Beschermt uw gevoelige gebieden

Beschermt uw gevoelige gebieden

Het SkinProtect-mesje biedt extra bescherming tegen huidirritatie op gevoelige plekken als de oksels en bikinilijn.

Scheer eenvoudig in beide richtingen

Scheer eenvoudig in beide richtingen

Met het dubbelzijdige mesje kunt u in beide richtingen scheren en zo gemakkelijk bij lastige plekken komen, strakke lijnen creëren of stylen precies waar u maar wilt.

Mesjes gaan tot 4 maanden mee*

Mesjes gaan tot 4 maanden mee*

De robuuste roestvrijstalen mesjes zijn ontworpen voor langdurige prestaties. Voor behoud van een optimaal resultaat hoeft u elk mesje slechts om de 4 maanden te vervangen*. Het vervangen is eenvoudig en moeiteloos.

Technische specificaties

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Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

183

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

30/05/2020

België

België

Geverifieerde koper

Scherp

Snel en correct geleverd. Doet wat ik ervan verwacht. Mogelijkheid om langs 2 kanten te trimmen.

Voordelen

Indicatie van slijtage, gemakkelijk te monteren.

Nadelen

Prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje

26/02/2019

België

België

Geverifieerde koper

altijd glad en geen steken in je vel

voor die prijs koop je nooit nog een scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

07/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zoals beloofd

Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.

Voordelen

Werkt prima.

Nadelen

Verkrijgbaarheid mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.

  2. Verpakking op basis van recyclebaar papier