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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
2 hulpstukken en 1 kam
draadloos, volledig afspoelbaar
huidvriendelijke mesjes
60 min. draadloos gebr./10 uur opladen
Gebruik de complete tondeuse zonder trimkam. Maak uw stijl af en geef uw baard nette, scherpe lijnen.
Trim uw baard tot de gewenste lengte door de stand te vergrendelen en het gewenste resultaat te garanderen. De baard- en stoppelkam beschikt over 18 lengtestanden van 1 tot 18 mm, met precies 1 mm tussen elke stand.
Verwijder ongewenst neus- en oorhaar, gemakkelijk en op een aangename manier.
3.9
van 5
77
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Michiel123
12/01/2018
België
Fantastisch toestel
Werkt zeer goed en presies mocht alleen net wat breder zijn en.daar is een serie 5000 beter voor ma werkt gelijk een klok
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 baard- en precisietrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 baard- en precisietrimmer
Geo1231
15/05/2021
Ελλάδα
Value for money
Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια
Voordelen
Ποιότητα , 3 σε 1,
Nadelen
Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
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