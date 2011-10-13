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Niet meer leverbaar

Multigroom series 3000Verzorgingsset

QG3150/30

3.7

| (26) Reviews & awards

Superieur zicht, maximale precisie

De revolutionaire MicroBlade-technologie is ontworpen om u met uiterste nauwkeurigheid precies de look te geven die u voor ogen hebt.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Superieur zicht, maximale precisie

  • Plus

  • 7-in-1

7 hulpstukken voor onbeperkte stylingmogelijkheden

7 hulpstukken voor onbeperkte stylingmogelijkheden

Een groot aantal hulpstukken waarmee u uw (gezichts)haar naar wens kunt stylen, onderhouden en modelleren.

MicroBlade-technologie voor uiterste nauwkeurigheid

MicroBlade-technologie voor uiterste nauwkeurigheid

De revolutionaire MicroBlade-technologie is ontworpen om u met uiterste nauwkeurigheid precies de look te geven die u voor ogen had.

Scherper dan titanium*: geharde mesjes voor een lange levensduur

Scherper dan titanium*: geharde mesjes voor een lange levensduur

De geharde Inox-stalen mesjes zijn scherper dan titanium*.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

26

Reviews & awards

13/10/2011

Nederland

Nederland

uitstekende prijs /kwaliteit

mooi geluid, makkelijke bediening en met 2 kleine boxen en subwoofer mooi compact

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Verzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Verzorgingsset

10/10/2011

Nederland

Nederland

Fijn apparaat, goede batterij

Fijn apparaat, goede batterij , gaat lang mee zowel tijdens veelvuldig gebruik als wanneer niet gebruikt wordt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Verzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Verzorgingsset

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 