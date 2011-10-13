Bonjour nico13, Nous sommes désolés d’apprendre qu’un de nos produits n’était pas à la hauteur de vos attentes. Nous vous assurons que tous les éléments constitutifs de nos produits font l’objet de contrôles de qualité rigoureux au sein de nos unités de production et ceci revêt pour nous une importance primordiale.Je vous confirme que l'Equipe du Service Consommateurs Philips reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Cordialement, Sophie