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Niet meer leverbaar
QG3150/30
Superieur zicht, maximale precisie
De revolutionaire MicroBlade-technologie is ontworpen om u met uiterste nauwkeurigheid precies de look te geven die u voor ogen hebt.
Plus
7-in-1
Een groot aantal hulpstukken waarmee u uw (gezichts)haar naar wens kunt stylen, onderhouden en modelleren.
De revolutionaire MicroBlade-technologie is ontworpen om u met uiterste nauwkeurigheid precies de look te geven die u voor ogen had.
De geharde Inox-stalen mesjes zijn scherper dan titanium*.
3.7
van 5
26
Reviews & awards
feike23
13/10/2011
Nederland
uitstekende prijs /kwaliteit
mooi geluid, makkelijke bediening en met 2 kleine boxen en subwoofer mooi compact
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Verzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Verzorgingsset
Bergmans
10/10/2011
Nederland
Fijn apparaat, goede batterij
Fijn apparaat, goede batterij , gaat lang mee zowel tijdens veelvuldig gebruik als wanneer niet gebruikt wordt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Verzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Verzorgingsset
carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.