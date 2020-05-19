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Niet meer leverbaar
7-in-1 verzorgingsset
Deze professionele Philips QG3080 verzorgingsset met trimmer voor hoofd, baard, neus en oren is het ultieme stylinghulpmiddel waarmee u voor elke gelegenheid de juiste look creëert.
7-in-1
De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.
Revolutionaire, zelfslijpende, gegolfde mesjes zorgen voor een nauwkeurig en gelijkmatig resultaat.
Kies uit een van de vele lengte-instellingen en vergrendel de gewenste lengte.
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Voordelen
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Nadelen
None
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QG3080 Grooming kit
Datum gebruik 2019-04-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QG3080 Grooming kit
Datum gebruik 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
campa05
29/10/2016
España
Geverifieerde koper
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.