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Niet meer leverbaar

Multigroom series 3000Verzorgingsset

QG3080/10

4.8

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

7-in-1 verzorgingsset

Deze professionele Philips QG3080 verzorgingsset met trimmer voor hoofd, baard, neus en oren is het ultieme stylinghulpmiddel waarmee u voor elke gelegenheid de juiste look creëert.

Bekijk alle voordelen
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Creëer uw eigen stijl

7-in-1 verzorgingsset

  • 7-in-1

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.

Zelfslijpende SteelWave-mesjes voor een nauwkeurig resultaat

Zelfslijpende SteelWave-mesjes voor een nauwkeurig resultaat

Revolutionaire, zelfslijpende, gegolfde mesjes zorgen voor een nauwkeurig en gelijkmatig resultaat.

9 geïntegreerde lengtestanden van 1-18 mm

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en vergrendel de gewenste lengte.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Voordelen

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Nadelen

None

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QG3080 Grooming kit

Datum gebruik 2019-04-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QG3080 Grooming kit

Datum gebruik 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

29/10/2016

España

España

Geverifieerde koper

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 