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PowerTouch elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
PT735/14
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Gebruikershandleiding
Alles (3)
Waar kan ik het model- of serienummer op mijn Philips-scheerapparaat vinden?
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Scheerhoofdhouder
Standaard
ShaversReinigingsborstel
Mijn Philips-scheerapparaat laadt niet op