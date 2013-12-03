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Niet meer leverbaar

Nose trimmer series 3000waterdichte neustrimmer

NT9110/30

4.1
| (296) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Veilig, snel en gemakkelijk
De neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer van Philips heeft een krachtige microtrimmer waarmee u precies, veilig, snel en gemakkelijk trimt
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

voor neus, oren en wenkbrauwen

Veilig, snel en gemakkelijk

  • Plus

Ideale hoek voor eenvoudig bereik en maximaal comfort

Ideale hoek voor eenvoudig bereik en maximaal comfort

Berschermingstrimmer om uitgetrokken haartjes, wondjes en sneetjes te voorkomen

Berschermingstrimmer om uitgetrokken haartjes, wondjes en sneetjes te voorkomen

Op het mesje van de revolutionaire beschermingstrimmer van Philips is een superdunne foliebescherming aangebracht zodat haartjes naar binnen kunnen, maar uw huid niet. Bovendien komen uw haartjes niet tussen de twee afzonderlijk bewegende mesjes en worden ze dus niet uitgetrokken.

Zachte buitenlaag voor maximale grip

Zachte buitenlaag voor maximale grip

De zachte, rubberen elementen zorgen zelfs nat voor optimale grip, zodat u betere controle hebt bij het gebruik van uw apparaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

296

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

03/12/2013

België

België

handig toestel

het product voldoet aan zijn doelstelling, is zeker een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterdichte neustrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterdichte neustrimmer

02/12/2013

België

België

Makkelijk en efficiënt in het gebruik.

De trimmer werkt lang met een lading batterijen. De trimmer is erg praktisch bij het trimmen van neus-, oor en wenkbrauwen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer

20/05/2012

België

België

uitstekend

Voordat ik de trimmer van Philips gebruikte heb ik er verscheidene andere gehad van diverse merken. Telkens ondervond ik een of meer nadelen en nooit is het mij gelukt om een behoorlijk resultaat te behalen. Met het toestelletje van Philips ben ik eindelijk tevreden: het werkt goed en gemakkelijk en het resultaat is prima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 