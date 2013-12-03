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Op het mesje van de revolutionaire beschermingstrimmer van Philips is een superdunne foliebescherming aangebracht zodat haartjes naar binnen kunnen, maar uw huid niet. Bovendien komen uw haartjes niet tussen de twee afzonderlijk bewegende mesjes en worden ze dus niet uitgetrokken.
De zachte, rubberen elementen zorgen zelfs nat voor optimale grip, zodat u betere controle hebt bij het gebruik van uw apparaat.
4.1
van 5
296
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Fredje69
03/12/2013
België
handig toestel
het product voldoet aan zijn doelstelling, is zeker een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterdichte neustrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterdichte neustrimmer
Willy62
02/12/2013
België
Makkelijk en efficiënt in het gebruik.
De trimmer werkt lang met een lading batterijen. De trimmer is erg praktisch bij het trimmen van neus-, oor en wenkbrauwen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer
rushmore
20/05/2012
België
uitstekend
Voordat ik de trimmer van Philips gebruikte heb ik er verscheidene andere gehad van diverse merken. Telkens ondervond ik een of meer nadelen en nooit is het mij gelukt om een behoorlijk resultaat te behalen. Met het toestelletje van Philips ben ik eindelijk tevreden: het werkt goed en gemakkelijk en het resultaat is prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer
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