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  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie

Niet meer leverbaar

Multigroom series 700012-in-1, gezicht, haar en lichaam

MG7735/15

4.4
| (1778) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Optimale styling en precisie
Perfectioneer uw persoonlijke stijl met onze meest nauwkeurige en veelzijdige trimmer. 12 hoogwaardige hulpstukken helpen u uw unieke stijl van top tot teen vorm te geven. Geniet van optimale precisie met DualCut-mesjes en extra controle met een slipvaste rubberen greep.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

12-in-1 hoogwaardige trimmer voor ultieme veelzijdigheid

Optimale styling en precisie

  • 12 hulpstukken

  • DualCut-technologie

  • Tot 120 min. gebruikstijd

  • Geschikt voor onder de douche

Maximale precisie met 2x meer mesjes

Maximale precisie met 2x meer mesjes

Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.

12 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen

12 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen

De Philips Multigroom alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 12 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.

Zelfslijpende mesjes voor een glad resultaat

Zelfslijpende mesjes voor een glad resultaat

Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

1778

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

29/03/2026

België

België

Geverifieerde koper

De All-in-One Trimmer is een handig apparaat

De All-in-One Trimmer ligt goed in de hand bij het gebruik. De zelfslijpende messen zijn van zeer goede kwaliteit. Opladen gebeurt eenvoudig en snel. Wisselen van de opzetstukken gaat vlot. Handig is de gebruikshandleiding met duidelijke afbeeldingen.

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer

28/07/2025

België

België

Geverifieerde koper

Top tondeuse

Heel erg tevreden over dit toestel: gebruik het vooral voor baard en snor, maar ook om mijn haar mooi bij te werken. Batterij laadt snel op en gaat lang mee. Heel uitgebreide accesoires. Top !!

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam

27/03/2025

België

België

Geverifieerde koper

scheerapparaat en trimmer

goede kwaliteit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 