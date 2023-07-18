Dit praktische toestel ligt perfect in de hand en doet wat ik van dergelijk toestel verwacht. De handige accessoires zorgen ervoor dat je de stijl kiest die je op dat moment het meest aanspreekt. Ook de batterijduur stelt mij meer dan tevreden. Blij om dit toestel in mijn bezit te hebben. Voldoet veel beter dan ander toestel welk ik vroeger eens kocht. Smorgens nog even snel je baard bijtrimmen is dankzij dit toestel een zalige klus. Mijn oude toestel gaat hier de deur uit.