Bij mijn kapper staat een oude radio pickupcombinatie. Wel een buizenradio. Het ding geeft een fantastisch geluid. Bij mijn witgoedzaak stond de mcm 906. Hij liet mij het geluid horen en ik was meteen verkocht. Fantastisch wanneer je radio aanzet en je weer langzaam de buizen ziet opgloeien. Dan moet ik elke keer weer terug denken aan die tijd dat in je eigen raqdio een buis de geest gaf. Op naar de winkel opzoek naar de des betreffende buis. Ik heb het vertrouwen erin dat me met dit systeem niet gebeurd.