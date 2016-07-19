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Niet meer leverbaar
MCD908/12
HiFi-geluid in een compacte oplossing
Het chique, compacte Philips DVD Micro Theatre MCD908 met HiFi-buizen vormt de beste match voor uw Flat TV. Tover uw huis om in een theater met een hoogwaardig geluid en geniet van films en JPEG-afbeeldingen met hoge resolutie.
Heritage Audio
Door de ingebouwde hifi-buizen hebt u nu de beschikking over het hoogwaardige geluid dat normaalgesproken alleen wordt geassocieerd met audiosystemen uit het allerduurste segment. De buizen zijn analoog en geven hierdoor een geluid dat beter door ons niet-lineaire gehoor kan worden verwerkt. Geluid uit een buis wordt minder vervormd en is beter omdat het helder, warm en levensecht klinkt.
De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.
De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.
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2.9
van 5
7
Reviews & awards
Ehcuaz
19/07/2016
Deutschland
Premium Hifi
Danke, Philips, dass ihr euch wieder zu euren Wurzeln bekennt. Das Hifi-System ist in Preis, Ausstattung und Klang unschlagbar. Ich habe den Verstärker (LS-Anschlüsse) über einen LS zu Chinch-Adapter an meine Fidelio Soundsphere DS9800W angeschlossen (Aktivlautsprecher) und beide harmonieren miteinander, dass man die Musik neu erlebt. Ein Gefühl wie im Konzertsaal. Aber auch ohne die Aktivlautsprecher überzeugt dieses System mit den mitgelieferten Lautsprechern (Bändchenhochtöner). Ganz großes Kino!
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Deze review is gemaakt voor MCD908 DVD-Microsystem
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Deze review is gemaakt voor MCD908 DVD-Microsystem
jgerardo
15/05/2012
España
Un sonido muy limpio
Tiene un sonido muy natural, limpio. No pretende ser un equipo especatcular, de sonido estridente, ni llamativo, sino que los instrumentos suenen tal y como lo hacen al natural.
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Deze review is gemaakt voor MCD908 Microcadena con DVD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD908 Microcadena con DVD
Francisco22
22/05/2012
Nederland
Ondanks de kleine afmeting heeft deze installatie een mooi en warm geluid.
In een niet te grootte ruimte klinkt dit product geweldig.Ook het ontwerp is strak en eenvoudig en er zijn goede materialen gebruikt. Gebruik deze installatie vooral als weergave bron van mijn Apple laptop iMac pro.Ook gebruik ik dit product als TV geluidsbron en de weergaven is uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD908 DVD Micro Theatre
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD908 DVD Micro Theatre