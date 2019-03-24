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Niet meer leverbaar
5 poetsstanden
2 opzetborstels
Oplaadglas
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*
Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.
4.2
van 5
246
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
AnjaB4659
24/03/2019
Nederland
Super tandenborstel maar helaas net net iets meer dan 2 jaar kapot!
Ik heb het hier al vaker zien staan maar ook bij ons was de borstel gisteren naar 2 jaar (garantie) en 1 maand ineens kapot! Echt enorm balen. Temeer omdat we bij Blokker een nieuwe (HX6632/15) hebben gekocht, met 1 stand omdat we toch alleen clean gebruikten maar met hetzelfde aantal pulsaties (62.000), stond op het kaartje bij Blokker. Leek ons sterk na 1e poetsbeurt en bij nakijken op Internet bleek het inderdaad om 31.000 te gaan, foutje op kaartje Blokker dus. Maar ik voel me, zowel door Philips als door Blokker, die Philips verkoopt, enorm bedonderd!!
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush
Frankie56
09/09/2017
Nederland
Zeer tevreden met de eigenschappen
poets resultaat is een verademing voor het gebit .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush
CeesvdP
26/06/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Mooie tandenborstel met mooi oplaadglas
Mooi aparaat. Door de verschillende standen kan onder andere bij gevoelige tanden zonder problemen gepoetst worden. Het oplaadglas werkt prima en is een stuk mooier design in je badkamer dan een traditionele oplader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand