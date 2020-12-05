Ik mocht deze tandenborstel gratis testen en na testperiode aanschaffen of terug sturen. Ik gebruik al jaren een elektrisch tandenborstel maar tot nu toe de klassieke met een draaiende kop gehad. Ik had van Sonicare gehoord maar vond het maar iets raars. Niet durven kopen dus. Nu een super kans gehad om het een paar weken te testen en ik ga het houden. In het begin is het een beetje raar - het maakt meer geluid dan mijn vorige tandenborstel en in het begin is het gevoel wat wennen. Maar het went snel en poetsresultaat vind ik gewoon schitterend! Zelfs 's avonds heb ik nog het gevoel dat mijn tanden proper zijn, zij voelen glad aan. Ik had vroeger regelmatig bloed bij het tandenpoetsen en nu heb ik het niet meer. Bij deze model zitten er leuke extra's: reisetui dat gebruikt kan worden om je tandenborstel op te laden (ook via USB!) - zeer handig voor mensen die vaak reizen; een (oplaad)glas - ook gemakkelijk: om je tandenborstel op te laden moet je die gewoon in de glas laten staan en de glas op de oplader plaatsen. Glas kan uiteraard ook gebruikt worden om je mond te spoelen. In reisetui kan je je tandenborstel en 2 borstels opbergen. Bovendien ziet het allemaal zeer stijlvol uit (ik heb de paarse versie). Minpuntje is misschien de hoge prijs en de opzetborstels zijn iets duurder dan bij mijn vorige tandenborstel. En DiamondClean is ook iets hoger dan mijn vorige tandenborstel en kan niet meer in mijn badkamerkast - maar omdat het toch zo stijlvol uitziet zie ik er ook geen probleem in om het op mijn wastafel te laten staan. Opzetborstels zijn aangenaam om te gebruiken, met dunne en zachte haartjes. Ik gebruikte hiervoor altijd de "sensitive" versie en vond het nog te hard. Sonicare DiamondClean is zeker een aanrader. Ik overweeg ook om voor onze kinderen een Sonicare aan te kopen als hun oude tandenborstels vervangen moeten worden. Ik vind dat de poetsresultaat veel beter is dan bij de klassieke elektrische borstel.