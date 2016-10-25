Ik blog nu op de site van Philips op Facebook. Om echt aan te tonen dat reviews niet door Jan en alleman geplaatst worden . Heb hem nu 2,5 weken en ik moet zeggen dat ik het product super vind. 1 min puntje er zit geen programma voor de tong bij. Nu 1tint witter. Vergeet bleken en koop de Philips Diamondclean. Poetsen doe ik nu met plezier. Geen bloedend tandvlees meer. Laden gaat ook lekker makkelijk . Je hoeft hem niet meer in zijn standaard te zetten ,gewoon lekker in zijn oplaadglas schuin,recht maakt allemaal niet uit.ga je op reis geen gedoe meer . Etui die erbij zit plug je usb stekker in en hup in de stekkerdoos en hij laadt op in de etui.(wel je borstel erin doen he) borsteltjes zijn makkelijk verkrijgbaar. Ik zeg ook eerlijk dat je even moet wennen aan de verschillende programma's. (Dus niet gelijk denken he het kriebelt niks voor mij) na een paar dagen ben je eraan gewend. Het is een redelijk grote uitgave maar dat verdient hj terug in de loop der tijd. Geen handtandenborstel meer (maakt ook minder goed schoon) want ik merk dat als ik gepoetst heb met Diamondclean dat er vuil verwijderd word dat met een handtandenborstel gewoon was blijven zitten. Ik kan wel blijven schrijven. En veren in de bips van Philips blijven steken zoals sommigen lezers denken, maar dit product is dubbel zijn geld waard. Mijn eindcijfer is : (tromgeroffel) 9,9 . Dit komt omdat het een goed product is maar niet iedereen kan deze uitgave zomaar doen. Ik hoop dat ik jullie twijfels heb weggenomen en toch de Diamondclean aanschaffen.