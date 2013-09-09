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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX9322/12
HX9340
5 poetsstanden
2 opzetborstels
1 reisetui
Met Polish-stand
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*
Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.
4.2
van 5
120
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Kath19
09/09/2013
België
Uitstekend product!
Ligt goed in de hand. Is heel gebruiksvriendelijk door de verschillende standen op de tandenborstel zelf en geen gedoe meer met extra opzetborstels. Persoonlijk verkies ik de kleine opzetborstel waardoor je makkelijker aan het volledig gebit kan. Geeft aan aangenaam en schoon gevoel na het poetsen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
SimonReygaert
20/05/2012
België
Zeer goed
Zeer goed, goede prestaties, batterij doet het zeer lang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
JanIan
28/08/2014
Nederland
goed ontwerp,poetst heerlijk
Het hele ontwerp Is mijn inziens Duidelijk verbeterd Het materiaal van de buitenkant De kop waar de borstel op plaatst Een multifunctionele aan uit knop Handig is dat hij de laatste poetsstand bewaard Een verbeterpunt is een mogelijkheid om hem aan de muur te bevestigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand