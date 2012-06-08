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  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCare+Sonische, elektrische tandenborstel

HX6992/03

4.3
| (40) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Complete tandvleesverzorging
De FlexCare+ elektrische tandenborstel combineert onze sonische technologie met 5 poetsstanden voor een optimale verzorging van uw tandvlees. Gezonder tandvlees na slechts 2 weken.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

Complete tandvleesverzorging

  • 5 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

UV-opzetborstelreiniger: voor een hygiënisch schone opzetborstel

Alles-in-één-oplossing voor reinigen, opladen en opbergen. De UV-opzetborstelreiniger helpt de ziektekiemen op de opzetborstel te verwijderen. Het UV-licht doodt tot 99% van de bacteriën.*

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

40

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3

08/06/2012

België

België

Ben erg tevreden over dit produkt

zacht geluid, zachte borstel, gebruikersvriendelijk. Wel is de tandenborstel 2 keer binnen een jaar kapot gegaan. Hoop dat deze het langer vol houdt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992/03 Sonische, elektrische tandenborstel

25/11/2013

Nederland

Nederland

ligt goed in de hand en werkt uitstekend

een hele goede tandenborstel met een mooi design en een handige oplaadbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992/03 Sonische, elektrische tandenborstel

25/06/2013

Nederland

Nederland

sonicare toothbrush HX6992

Extremely happy with this toothbrush, after brushing, my teeth look & feel really clean & so smooth. Also very pleasant is the UV sanitiser, cleans your brush after use & automatically switches off.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. E coli, S. mutans en Herpes simplex

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand