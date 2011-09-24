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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCareSonische, elektrische tandenborstel

HX6982/10

4.1
| (48) Reviews & awards
Grondige reiniging
De innovatieve technologie zorgt voor betere resultaten. Nu is er een manier die een betere mondhygiëne garandeert. Het is de nieuwe Sonicare FlexCare van Philips die zich aanpast aan uw mondverzorgingsbehoeften.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Grondige reiniging

  • 3 standen

  • 2 opzetborstels

  • UV-opzetborstelreiniger

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

UV-opzetborstelreiniger: voor een hygiënisch schone opzetborstel

Alles-in-één-oplossing voor reinigen, opladen en opbergen. De UV-opzetborstelreiniger helpt de ziektekiemen op de opzetborstel te verwijderen. Het UV-licht doodt tot 99% van de bacteriën.*

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

48

Reviews & awards

24/09/2011

Nederland

Nederland

Prima tandenborstel. Heerlijk schoon poets resultaat.

Deze tandenborstel bevalt erg goed. De batterij houdt het lang vol, gaat ook niet minder snel bewegen als de batterij bijna leeg is. Op volle kracht tot het einde.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel

24/09/2011

Nederland

Nederland

Prima tandenborstel. Heerlijk schoon poets resultaat.

Deze tandenborstel bevalt erg goed. De batterij houdt het lang vol, gaat ook niet minder snel bewegen als de batterij bijna leeg is. Op volle kracht tot het einde.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A most useful product

One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. E coli, S. mutans en Herpes simplex