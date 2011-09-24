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Niet meer leverbaar
HX6982/10
3 standen
2 opzetborstels
UV-opzetborstelreiniger
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.
Alles-in-één-oplossing voor reinigen, opladen en opbergen. De UV-opzetborstelreiniger helpt de ziektekiemen op de opzetborstel te verwijderen. Het UV-licht doodt tot 99% van de bacteriën.*
4.1
van 5
48
Reviews & awards
Schoneretanden
24/09/2011
Nederland
Prima tandenborstel. Heerlijk schoon poets resultaat.
Deze tandenborstel bevalt erg goed. De batterij houdt het lang vol, gaat ook niet minder snel bewegen als de batterij bijna leeg is. Op volle kracht tot het einde.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel
ymkjebosma
24/09/2011
Nederland
Prima tandenborstel. Heerlijk schoon poets resultaat.
Deze tandenborstel bevalt erg goed. De batterij houdt het lang vol, gaat ook niet minder snel bewegen als de batterij bijna leeg is. Op volle kracht tot het einde.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel
JayD
29/07/2012
United Kingdom
A most useful product
One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
E coli, S. mutans en Herpes simplex