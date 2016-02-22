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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
5 poetsstanden
2 opzetborstels
2 handvatten
UV-opzetborstelreiniger
Philips Sonicare InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar staande borstelharen om tandplak te verwijderen dat diep tussen de tanden en op andere moeilijk bereikbare plekken zit.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging langs het tandvlees voor gezonder tandvlees in slechts twee weken. Tot 6 keer betere tandplakverwijdering dan met een handtandenborstel bij het tandvlees.
De vijf poetsstanden zijn een reinigingsstand voor schone tanden in twee minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige reiniging van het tandvlees, een verfrissende stand van één minuut voor een frisse mond, een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees en een verzorgingsstand die de gezondheid van uw tandvlees helpt te verbeteren.
4.3
van 5
840
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Catsy
22/02/2016
België
Heel tevreden van.
Hier zijn we het nu ook al een maand aan het testen en we zijn er heel tevreden van. Wittere tanden, geen bloedend tandvlees meer bij mijn man en tanden die zoveel gladder aanvoelen. Dus voor ons een blijver.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Halozeg
12/02/2016
België
Zichtbaar resultaat !
Handige tandenborstel met zichtbaar resultaat. Tanden voelen en zien er heel glad uit. Er is keuze uit verschillende standen en er is een extra reisoplader en etui bij. De batterij gaat héél lang mee. Een echte aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
wadetski
06/02/2016
België
Degelijke en doeltreffende tandenborstel!
Ik had vaak last van bloedend tandvlees. Maar sinds ik met de Philips Sonicare poets heb ik daar zo goed als geen last meer van. Het is even wennen en de manier van poetsen, het bizarre geluid. Maar eens je dit gewoon bent is het super! Nog nooit zo glad gevoel gehad na het poetsen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand