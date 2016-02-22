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  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCare+Sonische, elektrische tandenborstel

HX6972/10

4.3
| (840) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Complete tandvleesverzorging
De FlexCare+ elektrische tandenborstel combineert onze sonische technologie met 5 poetsstanden voor een betere mondhygiëne. Uw tandvlees is bovendien gezonder na slechts 2 weken.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

Complete tandvleesverzorging

  • 5 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

  • UV-opzetborstelreiniger

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

840

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

22/02/2016

België

België

Heel tevreden van.

Hier zijn we het nu ook al een maand aan het testen en we zijn er heel tevreden van. Wittere tanden, geen bloedend tandvlees meer bij mijn man en tanden die zoveel gladder aanvoelen. Dus voor ons een blijver.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

12/02/2016

België

België

Zichtbaar resultaat !

Handige tandenborstel met zichtbaar resultaat. Tanden voelen en zien er heel glad uit. Er is keuze uit verschillende standen en er is een extra reisoplader en etui bij. De batterij gaat héél lang mee. Een echte aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

06/02/2016

België

België

Degelijke en doeltreffende tandenborstel!

Ik had vaak last van bloedend tandvlees. Maar sinds ik met de Philips Sonicare poets heb ik daar zo goed als geen last meer van. Het is even wennen en de manier van poetsen, het bizarre geluid. Maar eens je dit gewoon bent is het super! Nog nooit zo glad gevoel gehad na het poetsen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. E coli, S. mutans en Herpes simplex

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand