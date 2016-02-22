k kan niet vergelijken met andere elektrische borstels want ik poetste voorheen steeds “manueel”. Ik dacht namelijk (verkeerdelijk nu blijkt) dat mijn tanden met zo’n elektrische tandenborstel nooit zo grondig gepoetst zouden worden. Een blik op het internet leert me dat er honderden elektrische borstels beschikbaar zijn, maar de Flexcare+ steekt er om onderstaande redenen toch wel ferm bovenuit. De Flexcare+ is namelijk niet zomaar een elektrische tandenborstel. Het is een gadget op zich. Hij komt samen met 2 opzetborstels (met kleurcodes, handig voor manlief), een oplaadstation, een UVlamp om de borstelkoppen te reinigen, een reisetui en een kleinere stekker om op te laden (als je bijvoorbeeld op reis bent) De tandenborstel beschikt over 5 standen: een stand met timer voor de klassieke poetsbeurt (clean) een stand voor klassiek poetsen, aangevuld met een reiniging van het tandvlees (gum care) een stand om tussendoor snel even te reinigen (refresh) een stand voor mensen met gevoelige tanden/tandvlees (sensitive) en tot slot een massagestand (massage) Ik heb ze ondertussen allemaal even op mijn gebit losgelaten. De gewone poetsstand is uitgerust met een timer. Je gebit is onderverdeeld in 4 kwadranten en de ideale poetsbeurt per kwadrant duurt 30 seconden. Na 30 seconden hoor en voel je telkens een piepgeluidje zodat je kan doorschuiven naar het volgende kwadrant. Ik vind persoonlijk dat 2 minuten te kort zijn om mijn volledige gebit grondig te reinigen.( zal wel aan die grote tanden liggen ;) ) Daarom gebruik ik deze stand gewoon twee keer na elkaar. De gum care is eigenlijk de clean stand, aangevuld met een reiniging van het tandvlees. Ideaal om probleemzones of tandplakzones aan te pakken. Deze stand duurt 2 minuten, aangevuld met 1 minuut voor de gum care. Deze is ondertussen mijn favoriet. Wil je ergens heen en je nog even snel opfrissen? Dan kan dit met de refresh stand. Voor mij eerder overbodig, ik verkies het gewone poetsen! De stand voor mensen met gevoelige tanden is aangenaam, maar voor mij overbodig. Hoewel ik regelmatig last heb (“had”: dankzij het gebruik van de flexcare+ lijkt dit steeds minder voor te komen) van bloedend tandvlees was het nooit zo pijnlijk dat ik niet hard kon verder schrobben. De massage is een leuk extraatje, maar gebruik ik eigenlijk niet. De Flexcare+ brengt wel wat gespetter met zich mee. Althans, voor mij toch. Als ik mijn tanden poets, heb ik de neiging om rond te lopen en mee te volgen in de spiegel. Als je met deze tandenborstel je mond opent, zorgt dit gegarandeerd voor de nodige spetters op je spiegel of muur. Even aanpassen dus. Mond toehouden is de boodschap. Het laadstation is uitgerust met een UV lamp die de opzetborstels na het poetsen ontdoet van de bacteriën. Klinkt goed. Maar controleren kan je dat natuurlijk niet… Kan in elk geval niet slechter zijn dan de klassieke tandenborstel die in zijn potje staat te wachten op de volgende poetsbeurt. De lamp werkt 10 minuutjes en schakelt zichzelf daarna uit. Batterijduur is ook prima. Een volledig opgeladen borstel zou zeker 2 weken moeten meegaan, maar dit lijkt me alleen een voordeel als je op verplaatsing bent, zonder het basisstation of stopcontact in de buurt. Hier wordt de tandenborstel na gebruik steeds op zijn lader gezet, dus hoef ik me niet gauw zorgen te maken. Maar het belangrijkste van al: het resultaat na een poetsbeurt. Eerlijk: ik was in het begin wat argwanend. Ik ging uit van het principe “wat je zelf doet, doe je meestal beter”. Maar al na de eerste poetsbeurt merkte ik dat mijn tanden écht glad waren én dat al het tandplak verdwenen was. Je hebt echt het gevoel alsof je net van bij de tandarts komt na een grondige reiniging. De manier waarop er wordt gepoetst is wel helemaal anders dan bij het manueel poetsen: in plaats van te wrijven of roteren (zoals bij de meeste elektrische borstels) werkt de Flexcare+ door middel van vibraties. Het is in elk geval even wennen. De eerste 14 poetsbeurten word je hierop zelfs voorbereid: gradueel gaat de tandenborstel op zijn maximum capaciteit over. Witter zullen mijn tanden er niet door worden, maar ze zijn in elk geval wel grondiger gereinigd dan voordien! Mijn besluit: dankzij zijn uitstekende poetscapaciteiten is deze borstel méér dan de moeite waard. Het mooi design en de extra snufjes zijn een aangename bijkomstigheid!