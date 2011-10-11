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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 standen
2 opzetborstels
Met de ProResults-opzetborstel die de vorm van uw tanden volgt en een bredere poetsbeweging heeft, wordt een groter tandoppervlak bereikt.
3 flexibele poetsstanden, 2 persoonlijke poetsroutines.
Een poetsbeurt van 1 minuut in de Clean-poetsstand voor een snelle gebitsreiniging.
4.4
van 5
26
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Miertje
11/10/2011
Nederland
Verschillende standen mogelijk. Gladdere tanden, een frisser gevoel.
Ik ben zeer te spreken over dit product. de eerste keer toen ik dit product ging gebruiken, moest ik ontzettend wennen. Het geeft mij een fris gevoel. Mijn tanden zijn gladder. Ook heb ik minder last van mijn tandvlees. Ik ben zeker te spreken over dit product en raad het iedereen aan!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6942/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6942/04 Sonische, elektrische tandenborstel
hansengrietjes
11/10/2011
Nederland
hele prettige tandenborstel
We hadden voorheen de oral b van Braun. Dat voelt nu aan als een drilboor ; )) Erg prettige borstel maar vindt de opzetborstels wel erg duur!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6942/14 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6942/14 Sonic electric toothbrush
HenkHengelo
09/10/2011
Nederland
Top tandenborstel die zijn werk goed doet!
De Soniccare is erg fijn in het gebruik. Er zijn een aantal verschillende poets standen zodat er voor elke gebruiker de gewenste stand op zit. In het begin is het even wennen omdat het nogal kriebelt. Dit product is zeker een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6942/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6942/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.