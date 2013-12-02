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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 standen
2 opzetborstels
UV-opzetborstelreiniger
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.
De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt
4.2
van 5
419
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Sasbel
02/12/2013
België
Een zeer goed product
Ben verleden week naar tandarts geweest en heb geen tandplak perfect gepoetst zei de tandarts.wij hebben veel van Philips producten en zijn al altijd tevreden geweest een echte aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Puma
02/09/2013
België
Geverifieerde koper
Dit product bevalt uitstekend.
Moest even wennen maar wil nu geen andere meer, dit is echt een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
paco
21/05/2012
België
Ik had dit product reeds eerder moeten kopen
De tandenborstel is van Prima kwaliteit je tanden zien er perfect uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
E coli, S. mutans en Herpes simplex