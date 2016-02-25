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5 poetsstanden
2 opzetborstels
Philips Sonicare InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar staande borstelharen om tandplak te verwijderen dat diep tussen de tanden en op andere moeilijk bereikbare plekken zit.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging langs het tandvlees voor gezonder tandvlees in slechts twee weken. Tot 6 keer betere tandplakverwijdering dan met een handtandenborstel bij het tandvlees.
De vijf poetsstanden zijn een reinigingsstand voor schone tanden in twee minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige reiniging van het tandvlees, een verfrissende stand van één minuut voor een frisse mond, een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees en een verzorgingsstand die de gezondheid van uw tandvlees helpt te verbeteren.
4.3
van 5
231
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Mel86
25/02/2016
België
Topproduct!
In het begin is het even wennen want ik kreeg er wat hoofdpijn van maar na een tijd geraakte ik het gewoon. Ik had altijd veel last van tandsteen en met een manuele tandenborstel krijg je dit echt niet weg. Deze tandenborstel wel. Er vormt zich duidelijk minder tandsteen. Ook is mijn tandvlees veel gezonder. Eerst had ik vaak last van bloedend tandvlees maar dat is ook verleden tijd. Leuk is ook dat je het op verschillende standen kan zetten. Voor elk wat wils. De batterij gaat ook superlang mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
Mazz
16/02/2016
België
Uitstekend!
Gebruik hem elke dag en is echt een aanrader! Enkel als je gevoelige tanden/tandvlees hebt, is het wel ff wennen op het begin denk ik. Maar zou hem zeker aanraden! :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
Mell1992
16/02/2016
België
het perfecte toestel voor een uitstekende verzorging
Na meer als 3 weken te testen kan ik echt wel zeggen dat ik geen ander toestel nog wil! Enorm handig in gebruik, 5 verschillende standen en een batterij dat u zich eens om de 3 weken moet opladen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6922/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6922/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand