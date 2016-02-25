Het is de eerste keer dat ik gebruik maak van een elektrische tandenborstel. Ervoor poetste ik altijd manueel. Het is wel even wennen aan het gevoel van een elektrische tandenborstel! Deze FlexCare+ heeft 5 verschillende standen. Handig is dat de timer zelf aangeeft wanneer je moet van kant wisselen tijdens het tandenpoetsen. Na het tandenpoetsen heb je echt een proper en fris gevoel in je mond. Ik merk toch wel het verschil met manueel poetsen. Je voelt dat je tanden grondig gepoetst zijn, zelf op plaatsen die moeilijker zijn zoals tussen de tanden. Je tanden voelen ook heel glad aan. Het maakt het tandenpoetsen wat leuker met deze elektrische tandenborstel.