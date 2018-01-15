Drie poetsstanden, drie intensiteiten

Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoeften met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.