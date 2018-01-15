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    • Wittere tanden. Zachte reiniging. Wittere tanden. Zachte reiniging. Wittere tanden. Zachte reiniging.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonische, elektrische tandenborstel

      HX6877/28

      Wittere tanden. Zachte reiniging.

      Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

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      Dit product is helaas niet meer beschikbaar

      Aanbevolen verkoopprijs: 139,99 €

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      ProtectiveClean 6100
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      ProtectiveClean 6100

      Sonische, elektrische tandenborstel

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      Wittere tanden. Zachte reiniging.

      Wittere tanden in slechts 1 week.

      • Ingebouwde poetsdruksensor
      • 3 poetsstanden, 3 sterktes
      • 2 BrushSync-functies
      • Reisetui
      Wittere tanden in slechts één week

      Wittere tanden in slechts één week

      Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

      Drie poetsstanden, drie intensiteiten

      Drie poetsstanden, drie intensiteiten

      Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoeften met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.

      Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

      Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

      U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

      Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

      Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

      De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

      Laat u weten wanneer u te hard poetst

      Laat u weten wanneer u te hard poetst

      Als u te hard poetst, kunnen uw tanden en tandvlees beschadigd raken. Om dit te voorkomen, laat de Philips Sonicare ProtectiveClean een zacht pulserend geluid horen om u eraan te herinneren minder hard te drukken.

      Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

      Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

      Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die Smart-koppeling van poetsstanden en vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

      Selecteer de optimale poetsstand en intensiteit

      Selecteer de optimale poetsstand en intensiteit

      Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. BrushSync-koppeling laat uw slimme handvat weten welke opzetborstel u gebruikt. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.

      Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

      Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

      Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

      Aanmoediging om grondig te poetsen

      Aanmoediging om grondig te poetsen

      Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

      Maakt reizen makkelijker voor u

      Maakt reizen makkelijker voor u

      In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

      Technische specificaties

      • Vermogen

        Spanning
        110 - 220 V

      • Technische specificaties

        Batterij
        Oplaadbaar
        Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg)
        Tot 2 weken
        Batterijtype
        Lithium-ion

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Wit/zilver

      • Service

        Garantie
        2 jaar beperkte garantie

      • Gebruiksgemak

        Handvat
        Slank, ergonomisch design
        Batterij-indicator
        Het lampje geeft de batterijstatus aan
        Compatibel met handvat
        Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
        Poetstijd
        Tot 2 weken

      • Meegeleverde artikelen

        Handvat
        1 ProtectiveClean
        Opzetborstels
        1 W2 Optimal White
        Reisetui
        1
        Docking station
        1

      • Reinigingsprestaties

        Gezondheidsvoordelen
        • Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken
        • Helpt gaatjes verminderen
        Timer
        Quadpacer en SmarTimer
        Snelheid
        Tot 62.000 poetsbewegingen/min
        Feedback bij te veel druk
        Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

      • Poetsstanden

        Clean
        Buitengewoon schoon, elke dag
        3 sterktes
        • Laag
        • Medium
        • Hoog
        Wit
        Verwijdert oppervlaktevlekken
        Gum Care
        Zachte massage van het tandvlees

      • BrushSync-koppeling van poetsstanden

        C2 Optimal Plaque Control
        Koppelt met de Clean-poetsstand
        G2 Optimal Gum Care
        Koppelt met de Gum Care-poetsstand
        W2 Optimal White
        Koppelt met de White-poetsstand

      • Slimme sensortechnologie

        BrushSync-vervangingsherinnering
        • Weet altijd wanneer u de
        • opzetborstel moet vervangen
        Poetsdruksensor
        Waarschuwt wanneer u te hard poetst
        BrushSync-technologie
        • Koppelt de slimme tandenborstel met
        • slimme opzetborstel

      Badge-D2C

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