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Niet meer leverbaar
1 poetsstand
3 intensiteitinstellingen
1 opzetborstel
Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)
Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken
Met drie aanpasbare intensiteitsinstellingen (laag, gemiddeld en hoog) kunt u de juiste sterkte kiezen om te garanderen dat poetsen langs het tandvlees aangenaam is. Na 1,5 seconde poetsen drukt u twee keer op de knop om te wisselen van stand. Eenmaal om te pauzeren en de tweede keer om te wisselen.
4.4
van 5
106
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Christel17
01/05/2015
België
Geweldig resultaat!
Ik moest in het begin wat wennen aan de hoge beweeg frequentie en bijbehorende geluid. De tandenborstels zijn wat kleiner wat een extra pluspunt is, ze geven het gewenste resultaat, wat ook ook leuks is is dat hij stil valt aan het einde. Ook zeer gebruiksvriendelijk is dat de tandenborstel de laatst gebruikte snelheidsstand onthoudt. Echt een dubbele plus voor dit toestel!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/15 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/15 Sonische, elektrische tandenborstel
WillemL
23/04/2015
België
zeer tevreden
[Employee of philipsglobal] In het begin moeten wennen aan de hoge beweeg frequentie en bijbehorende geluid. Zeer gemakkelijk dat de tandenborstel aangeeft als je van kwadrant mag veranderen en stil valt aan het einde. Ook zeer gebruiksvriendelijk is dat de tandenborstel de laatst gebruikte snelheidsstand onthoudt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/15 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/15 Sonische, elektrische tandenborstel
tevreden mens
02/02/2020
Nederland
Een schoon en glad gevoel heerlijk!!!!
Sinds ik het product gebruik is mijn tandarts geweldig te spreken over mijn zeer verbeterende verzorging.
Voordelen
Lang accugebruik en poetstijd aangeving
Nadelen
Niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6631/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6631/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand