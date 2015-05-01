Ik moest in het begin wat wennen aan de hoge beweeg frequentie en bijbehorende geluid. De tandenborstels zijn wat kleiner wat een extra pluspunt is, ze geven het gewenste resultaat, wat ook ook leuks is is dat hij stil valt aan het einde. Ook zeer gebruiksvriendelijk is dat de tandenborstel de laatst gebruikte snelheidsstand onthoudt. Echt een dubbele plus voor dit toestel!