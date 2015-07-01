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Niet meer leverbaar
1 poetsstand
1 opzetborstel
De gepatenteerde sonische technologie verwijdert tot wel 2x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel helpt bij het verwijderen en verminderen van vlekken op uw tanden voor een stralende lach.
Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze SmarTimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.
4.3
van 5
1094
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
frpeeters
01/07/2015
België
Geverifieerde koper
Gewoon goed
Ligt goed in de hand Goede borstel maar misschien snel versleten??
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Yessyess
20/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
goed poetsen zonder moeite
Had een luxere versie met diverse standen. Deze had het na 5 jaar begeven. Aangezien ik toch maar 1 stand gebruikte deze aangeschaft. Poets goed, ligt lekker in de hand, relatief stil. Accu gaat lang mee. Ik poets 2x per dag, langer dan 2 minuten. Opladen 1x per 2,5-3 weken.
Voordelen
poetst goed, lange accu duur.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Tyson de hond
21/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Tandenborstel
Een mooi ding om te poetsen lijk wel op een schuurmachine zo snel draai hij en goed schoon
Voordelen
Poetsen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel