ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering
  • Betere plakverwijdering

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare EasyCleanSonische, elektrische tandenborstel

HX6511/02

4.3
| (1094) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Betere plakverwijdering
De unieke dynamische reinigingswerking van de Sonicare elektrische tandenborstel reinigt op efficiënte en milde wijze tot diep tussen de tanden en langs het tandvlees.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

De ultieme Sonicare-tandenborstel

Betere plakverwijdering

  • 1 poetsstand

  • 1 opzetborstel

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

Klinisch bewezen veilig en zacht

Klinisch bewezen veilig en zacht

Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

1094

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

01/07/2015

België

België

Geverifieerde koper

Gewoon goed

Ligt goed in de hand Goede borstel maar misschien snel versleten??

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels

20/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

goed poetsen zonder moeite

Had een luxere versie met diverse standen. Deze had het na 5 jaar begeven. Aangezien ik toch maar 1 stand gebruikte deze aangeschaft. Poets goed, ligt lekker in de hand, relatief stil. Accu gaat lang mee. Ik poets 2x per dag, langer dan 2 minuten. Opladen 1x per 2,5-3 weken.

Voordelen

poetst goed, lange accu duur.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels

21/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Tandenborstel

Een mooi ding om te poetsen lijk wel op een schuurmachine zo snel draai hij en goed schoon

Voordelen

Poetsen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand

  2. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel