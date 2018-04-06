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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX6232/20
HX6250-09
1 poetsstand
2 opzetborstels
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.
Verwijdert tandplak beter en zorgt voor een betere toegang tot de kiezen; dagelijks tweemaal poetsen met deze tandenborstel kan helpen om gaatjes te verminderen
4.4
van 5
223
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
HILVE
06/04/2018
België
Geverifieerde koper
Geweldig als je last hebt van tandsteen
Ik heb heel veel last van tandsteen en de Sonicare plaque control verwijdert tandsteen efficiënter dan alle andere tandenborstels die ik heb gehad. Het is even wennen aan de trillingen en het geluid, maar na enkele dagen ben je het gewoon. Het geluidssignaal voor 2 minuten poetsen is erg handig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense
KORMAR44
08/05/2015
België
UITSTEKEND produkt
Niets gaat boven je tanden te poetsen met een elektrische tandenborstel, neemt zeker meer kalkaanslag weg dan manueel poetsen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense
Eric.
19/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch.
Ik heb ook een elektrische tandenborstel met ronde borstel maar die kan niet tegenop met die ik nu heb. Lekker gladde randen en kiezen. Fantastisch.
Voordelen
Alles.
Nadelen
Geen.
Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel
Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel