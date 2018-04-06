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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

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  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
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  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
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  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare 2 Series plaque control2-serie Plaque Defense

HX6231/01

4.4
| (223) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
Superieure tandplakverwijdering met één druk op de knop
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

*Vergeleken met een handtandenborstel

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

  • 1 poetsstand

  • 1 opzetborstel

Opzetborstel met gebogen nek voor een betere toegang tot de kiezen

Opzetborstel met gebogen nek voor een betere toegang tot de kiezen

Deze tandenborstel verwijdert tandplak en heeft een slanke opzetborstel met een gebogen hals die beter bij de kiezen en moeilijk bereikbare plaatsen komt.

Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine

Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine

Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Ons EasyStart-programma geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan meer poetskracht toe te passen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

Betere tandplakverwijdering om gaatjes te helpen verminderen

Betere tandplakverwijdering om gaatjes te helpen verminderen

Verwijdert tandplak beter en zorgt voor een betere toegang tot de kiezen; dagelijks tweemaal poetsen met deze tandenborstel kan helpen om gaatjes te verminderen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

223

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

06/04/2018

België

België

Geverifieerde koper

Geweldig als je last hebt van tandsteen

Ik heb heel veel last van tandsteen en de Sonicare plaque control verwijdert tandsteen efficiënter dan alle andere tandenborstels die ik heb gehad. Het is even wennen aan de trillingen en het geluid, maar na enkele dagen ben je het gewoon. Het geluidssignaal voor 2 minuten poetsen is erg handig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense

08/05/2015

België

België

UITSTEKEND produkt

Niets gaat boven je tanden te poetsen met een elektrische tandenborstel, neemt zeker meer kalkaanslag weg dan manueel poetsen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense

19/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch.

Ik heb ook een elektrische tandenborstel met ronde borstel maar die kan niet tegenop met die ik nu heb. Lekker gladde randen en kiezen. Fantastisch.

Voordelen

Alles.

Nadelen

Geen.

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel