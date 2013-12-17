De borstel is veelzijdig. Hij maakt alle tanden zeer schoon. Wat betreft de hardheid van de borstelharen zit het ook goed. Je tandvlees gaat er geen pijn van doen, maar maakt het wel goed schoon en masseert het tandvlees ook op een fijne manier. Qua degelijkheid valt er ook niet veel te klagen. Ik heb nog geen enkele keer meegemaakt dat er gebreken waren. Wat mij betreft; Ga zo door Philips!