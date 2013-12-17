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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX9395/88R1
HX9382/36R1
HX6713/11
HX6732/37
HX8911/01
HX8923/34
HX6762/35
HX9312/04
HX9394/92
HX9398/20
2 stuks
Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en reiniging van het handvat
Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na 3 maanden van normaal gebruik raken de borstelharen versleten en is de opzetborstel minder effectief. Vervang uw opzetborstel om de 3 maanden.
23% meer borstelharen voor een grondigere reiniging.
4.4
van 5
37
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Leneke
17/12/2013
Nederland
Geweldige prestaties
Sinds ik deze opzetborsteltjes heb is mijn gebit voor 100% vooruitgegaan. Al bijna 2 jaar ben ik niet meer bij mijn tandarts geweest. Wel ga ik 3 x per jaar naar de mondhygieniste en zij legde me haarfijn uit Hoe je moet tanden poetsen. Prima opzetborsteltjes, ik kan het aan iedereen aanbevelen die tandpijn Hebben, zelf heb ik ook veel tandpijn gehad in het verleden. Prima product, niks op aan te merken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels
Leneke
02/12/2013
Nederland
Ik zou dit product iedereen aanbevelen
Ik ben er inderdaad heel tevreden over dit product. Sinds ik deze opzetborstels gebruik ben ik de afgelopen 2 jaar eigenlijk niet meer bij de tandarts geweest. Vroeger had ik heel veel tandpijn, maar sinds ik deze opzetborstels gebruik heb ik geen tandpijn meer. Wel ga ik 2 maal per jaar de mondhygieniste. Vrro mij is product TOPPIE!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels
Jaqc
02/12/2013
Nederland
Ik zou dit product iedereen aanbevelen
Ik ben er inderdaad heel tevreden over dit product. Sinds ik deze opzetborstels gebruik ben ik de afgelopen 2 jaar eigenlijk niet meer bij de tandarts geweest. Vroeger had ik heel veel tandpijn, maar sinds ik deze opzetborstels gebruik heb ik geen tandpijn meer. Wel ga ik 2 maal per jaar de mondhygieniste. Vrro mij is product TOPPIE!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels