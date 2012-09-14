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  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*
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  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*

Philips Sonicare For KidsStandaard sonische opzetborstels

HX6042/33

4.8
| (26) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Superieure reiniging in seconden.*
De Sonicare For Kids-opzetborstel is perfect voor kleine mondjes en groeiende tandjes. Hij is exclusief bestemd voor de For Kids elektrische tandenborstel en samen zorgen ze voor een veilige en aangenamere poetservaring die kinderen leuk vinden en waar ze makkelijk een gewoonte van maken.
Bekijk alle voordelen
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Sonische, elektrische tandenborstel

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Reinigt en beschermt de groeiende tanden van kinderen (7 jaar en ouder)

Superieure reiniging in seconden.*

  • 2 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Kindvriendelijke reiniging

Vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar

De standaard Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is voorzien van een speciaal gevormd profiel dat past bij het gebit kinderen vanaf 7 jaar. De zachte borstelharen zorgen voor een voorzichtige schoonmaakbeurt. Bevat ook een rubberen beschermlaag op de achterzijde van de opzetborstel voor veiliger en aangenamer schoonmaken. Ook verkrijgbaar in een kleiner, compact formaat voor kinderen vanaf 4 jaar.

Tot wel 75% effectiever dan een handtandenborstel

Tot wel 75% effectiever dan een handtandenborstel

Van de Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is het klinisch bewezen dat tandplak veel beter wordt verwijderd dan met een gewone tandenborstel. Bescherm uw kinderen beter tegen tandbederf zodat tandartsbezoeken aangenamer verlopen. Gegarandeerd betere controles of u krijgt uw geld terug.

Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt

Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt

Met het sonische vermogen kunt u volledig profiteren van de korte tijd die uw kinderen besteden aan tandenpoetsen. Zo leren zij goede gewoonten aan en verbeteren zij hun poetstechniek.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.8

van 5

26

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

2
1

14/09/2012

Nederland

Nederland

dit product doet wat het beloofd

het is voor kinderen super fijn om te gebruiken vooral omdat de tandenborstel een timer heeft met piepjes waardoor ze weten dat ze een ander gedeelte van hun gebit moeten poetsen zodat de alle tanden aan de beurt komen. Sinds het gebruik van de tandenborstel hebben ze geen last meer van gaatjes en zijn hun tanden mooi wit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels

14/09/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

dit product doet wat het beloofd

het is voor kinderen super fijn om te gebruiken vooral omdat de tandenborstel een timer heeft met piepjes waardoor ze weten dat ze een ander gedeelte van hun gebit moeten poetsen zodat de alle tanden aan de beurt komen. Sinds het gebruik van de tandenborstel hebben ze geen last meer van gaatjes en zijn hun tanden mooi wit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels

04/02/2010

Nederland

Nederland

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel