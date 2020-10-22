ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Philips Sonicare PowerUp Sonische, elektrische tandenborstel

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Philips Sonicare PowerUpSonische, elektrische tandenborstel

HX3110/00

Philips Sonicare PowerUp Sonische, elektrische tandenborstel

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Registreer uw product

Ontvang uw uitgebreide garantie

Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 701.6 kB
  • 22 October 2020

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires