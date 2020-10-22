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Philips Sonicare PowerUp Sonische, elektrische tandenborstel
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX3110/00
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Gebruikershandleiding
Alles (11)
Waarom zou ik Philips Sonicare-opzetborstels voor mijn tandenborstel gebruiken?
Kan ik een poetsbeurt met mijn Sonicare PowerUp-tandenborstel onderbreken?
Kan ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel veilig gebruiken als ik een beugel heb?
Wat zijn de spanningsvereisten van mijn Sonicare?
Welke Philips Sonicare-tandenborstel voldoet het best aan mijn wensen?
Philips SonicareKunststof reisetui
Philips SonicareOplaadstation
UV SanitizerUV-reiniger