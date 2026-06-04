Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Voedselbereiding
Alle series
Avance-collectie Keukenmachine - refurbished
Philips ondersteuning
HR7778/00R1
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Maak zelf brood, taarten, drankjes en nog veel meer
Alles (7)
Waar is de vreemde plastic schijf met golven voor?
Hoe herstelt Philips producten?
Vallen refurbished Philips-producten onder een garantie?
Moet ik mijn Philips-keukenmachine reinigen voor het eerste gebruik?
De Philips-keukenmachine schoonmaken
7000 SeriesDEKSEL VAN SAPCENTRIFUGE
7000 SeriesSTAMPER
7000 SeriesREINIGINGSBORSTELTJE
7000 SeriesFRITESSCHIJF
7000 SeriesJULIENNESCHIJF
7000 seriesGRANULEERSCHIJF
7000 SeriesOPBERGDOOS
7000 SeriesVOEDSELSTAMPER
7000-serieAFDICHTRING
7000-serieBLENDERKAN+MES+AFDICHTRING
7000 SeriesOPBERGDOOSHOES
7000-serieKOM
7000 SeriesSTAMPERSTANG
7000-serieAANDRIJFAS
7000 SeriesGROTE RUIMER
7000 SeriesDEEGHAAK
7000 SeriesMAATBEKER
7000 SeriesS-MES
7000 SeriesRASPSCHIJF
7000 SeriesKOMDEKSEL
7000 SeriesCITRUSFILTERPLAAT
7000-serieINSTELBARE SNIJSCHIJF
7000 seriesKLOPPERONDERDEEL
7000 SeriesPLASTIC MES
7000 SeriesDEKSEL VOOR BLENDERKAN
7000 SeriesBLENDERKAN
7000 SeriesBLENDERMES
7000 SeriesBLENDERMES + AFDICHTRING + MAALONDERDEEL VOOR KAN
Stamper
SAPCENTRIFUGEKOM
Blenderbeker
DEKSEL VOOR KAN, ZWART
DEKSEL VOOR OPBERGDOOS
Mijn Philips-keukenmachine werkt plotseling niet meer
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.