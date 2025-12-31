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  • Talloze recepten, minimale inspanning
  • Talloze recepten, minimale inspanning

Refurbishment

Avance-collectieKeukenmachine - refurbished

HR7778/00R1

Talloze recepten, minimale inspanning
Maak zelf brood, taarten, drankjes en nog veel meer
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Talloze recepten, minimale inspanning

  • 1300 W

  • Compact 4-in-1 ontwerp

  • Kom van 3,4 l

  • One touch-knoppen

Metalen kneedhaak voor perfect brooddeeg

Metalen kneedhaak voor perfect brooddeeg

Samen met de sterke motor maakt deze kneedhaak snel een deegbal van uw ingrediënten. De innovatieve kneedhaak bewerkt uw deeg met de juiste kracht en sterkte voor het lekkerste brood.

Twee metalen ballonkloppers voor ijs en eiwitten

Twee metalen ballonkloppers voor ijs en eiwitten

De combinatie van twee metalen ballonkloppers en de one touch-knop zorgen voor luchtig eiwit (tot 600% meer volume) en perfecte slagroom (tot 200% meer volume). Heerlijke desserts maken was nog nooit zo eenvoudig!

Mesunit voor het mixen en mengen van cakebeslag

Technische specificaties

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Optionele accessoires zijn niet in alle landen verkrijgbaar.