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Refurbishment
HR7778/00R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
1300 W
Compact 4-in-1 ontwerp
Kom van 3,4 l
One touch-knoppen
Samen met de sterke motor maakt deze kneedhaak snel een deegbal van uw ingrediënten. De innovatieve kneedhaak bewerkt uw deeg met de juiste kracht en sterkte voor het lekkerste brood.
De combinatie van twee metalen ballonkloppers en de one touch-knop zorgen voor luchtig eiwit (tot 600% meer volume) en perfecte slagroom (tot 200% meer volume). Heerlijke desserts maken was nog nooit zo eenvoudig!
Optionele accessoires zijn niet in alle landen verkrijgbaar.