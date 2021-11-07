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  • Voor gezonde smoothies, sauzen en gemalen ijs
  • Voor gezonde smoothies, sauzen en gemalen ijs
  • Voor gezonde smoothies, sauzen en gemalen ijs
  • Voor gezonde smoothies, sauzen en gemalen ijs

Daily CollectionBlender

HR2056/00

4.6
| (15) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Voor gezonde smoothies, sauzen en gemalen ijs
Alleen Philips biedt deze betrouwbare en duurzame blender met uitstekende prestaties voor het maken van heerlijke smoothies, verfijnde sauzen, fijngemalen specerijen en gemalen ijs
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Motor van 450W met beveiliging tegen oververhitting

Voor gezonde smoothies, sauzen en gemalen ijs

  • 450W

  • Plastic kan van 1 liter

  • 4-sterrenmes van roestvrij staal

  • met molen

Stevige plastic kan

Stevige plastic kan

Voorkom barsten met deze kan van verstevigd plastic. De kan van 1,2 liter heeft een effectieve capaciteit van 1 liter.

4-sterrenmes van roestvrij staal

4-sterrenmes van roestvrij staal

4-sterrenmes van roestvrij staal voor effectief mengen en mixen. Het nieuwe ontwerp van het mes mengt en snijdt de ingrediënten doeltreffend en maak een perfecte smoothie voor u en uw familie.

1 snelheid en pulsstand voor zowel zachte als harde ingrediënten zoals ijs

1 snelheid voor krachtig mengen en pulsstand voor het malen van ijs.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

15

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Οικονομικό

Δεδομένης της δουλειάς που κάνει,είναι πολύ οικονομικό

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ

04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

ΔΥΝΑΤΟ

Δυνατό μηχάνημα με άψογες λεπίδες και μεγάλη κανάτα..!!!

Voordelen

Κανάτα λεπίδες

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ

30/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Η καλύτερη αγορά μου το τελευταίο διάστημα

Το πλέον κατάλληλο μηχάνημα για κάποιους "περίεργους" σαν εμένα που δεν έτρωγα φρούτα στην καθημερινότητα μου,αλλά πολύ ευχαρίστως θα τα κατανάλωνα ως smoothies!Εξαιρετική απόδοση,πλέον το χρησιμοποιώ καθημερινά,ίσως περισσότερο συχνά και από το πλυντήριο πιάτων μου!

Voordelen

Value for money προϊόν

Nadelen

προς το παρόν τίποτα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ

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