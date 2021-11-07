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450W
Plastic kan van 1 liter
4-sterrenmes van roestvrij staal
met molen
Voorkom barsten met deze kan van verstevigd plastic. De kan van 1,2 liter heeft een effectieve capaciteit van 1 liter.
4-sterrenmes van roestvrij staal voor effectief mengen en mixen. Het nieuwe ontwerp van het mes mengt en snijdt de ingrediënten doeltreffend en maak een perfecte smoothie voor u en uw familie.
1 snelheid voor krachtig mengen en pulsstand voor het malen van ijs.
4.6
van 5
15
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Cat22
07/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Οικονομικό
Δεδομένης της δουλειάς που κάνει,είναι πολύ οικονομικό
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ
Liaki
04/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
ΔΥΝΑΤΟ
Δυνατό μηχάνημα με άψογες λεπίδες και μεγάλη κανάτα..!!!
Voordelen
Κανάτα λεπίδες
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ
xara_p
30/10/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Η καλύτερη αγορά μου το τελευταίο διάστημα
Το πλέον κατάλληλο μηχάνημα για κάποιους "περίεργους" σαν εμένα που δεν έτρωγα φρούτα στην καθημερινότητα μου,αλλά πολύ ευχαρίστως θα τα κατανάλωνα ως smoothies!Εξαιρετική απόδοση,πλέον το χρησιμοποιώ καθημερινά,ίσως περισσότερο συχνά και από το πλυντήριο πιάτων μου!
Voordelen
Value for money προϊόν
Nadelen
προς το παρόν τίποτα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ