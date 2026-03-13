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Daily Collection Blender
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HR2056/00
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Blender HR2056/00 - English (US)
Alles (4)
Wat is de pulsstand?
Mag ik kokendhete vloeistoffen in de kan van mijn Philips-blender gieten?
De kan van mijn Philips-blender schoonmaken
Hoe kan ik ingrediënten toevoegen terwijl mijn Philips-blender aanstaat?
Blenderbeker
Waarom start de blender niet?
Waarom produceert de motor een onaangename geur wanneer het apparaat werkt?
Mijn Philips-blender wordt geblokkeerd tijdens het verwerken
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