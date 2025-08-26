Dit product komt in aanmerking voor btw-vrijstelling
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis
Al uw behoeften voorzien in één aankoop
Bundelprijs
Dit overslaan
Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:
Accessoires toevoegen
Dit product
- {discount-value}
Chopper 3000-serie
Hakmolen
totaal
recurring payment
Krachtig, snel, betrouwbaar!
Maaltijden bereiden was nog nooit zo eenvoudig.
Superieur hakken dankzij PowerChop-technologie
Snelle en perfecte resultaten dankzij de motor van 500 W
Bereid je favoriete dips en sauzen in de glazen kom van 2 liter
Houd de controle over je resultaten dankzij de 2 snelheidsstanden
Zowel de kom als de messen zijn vaatwasmachinebestendig.
Hakvermogen in uw hand.
Snel en perfect hakken dankzij de motor van 500 W. Bereid elk gerecht in no-time.
PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten
Hak gemakkelijk zachte en harde ingrediënten dankzij de PowerChop-technologie, die de messen, snijhoek en binnenkom optimaal combineert.
Bereid uw favoriete dips in de glazen kom van 2 l
Houdt u van guacamole of bent u een grote fan van pesto? U kunt van alles bereiden in de royale glazen kom van 2 liter.
Twee snelheden, dubbele precisie!
U kunt uw ingrediënten met gemak bereiden dankzij de twee verschillende snelheden. Gebruik de eerste snelheidsstand een paar seconden voor grovere resultaten of geniet van gladde resultaten met de tweede snelheidsstand.
Geen glijdende hakmolen meer.
Hak met slechts één enkele hand dankzij de stabiliteit van de rubberen onderkant van onze hakmolen.
Makkelijk schoon te maken
Maak u geen zorgen over schoonmaken. Zowel de kom als de messen zijn vaatwasmachinebestendig.
Eén hulpmiddel, eindeloze mogelijkheden!
Deze hakmolen kan met gemak allerlei soorten ingrediënten aan, van dips tot salades. U kunt hem zelfs gebruiken om vlees te malen en om notenpasta of sauzen voor uw hele gezin te maken.
Snel hakken dankzij de 4 roestvrijstalen messen
De lasergesneden precisiemessen zijn speciaal ontworpen om door van alles heen te snijden zodat u zo snel mogelijk uw ingrediënten fijn kunt hakken.
Maak uw eigen notenpasta.
U kunt gemakkelijk thuis uw eigen notenpasta maken en nieuwe en gezonde smaken verkennen. U kunt zelfs uw eigen chocoladepasta voor de kinderen maken.