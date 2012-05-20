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  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

Niet meer leverbaar

SmartTouch-XLElektrisch scheerapparaat

HQ9190

4.3
| (32) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
Voor mannen die alleen het beste van het beste willen, combineert de SmartTouch-XL de geavanceerde Speed-XL-scheerhoofden met het unieke SmartTouch-systeem voor ultraglad scheren, zelfs op moeilijk te bereiken plekken.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ultraglad, zelfs op moeilijk te bereiken plekken

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.

Personal Comfort Control past zich aan uw huidtype aan

Personal Comfort Control past zich aan uw huidtype aan

Personal Comfort Control past het scheerapparaat aan uw huidtype aan. Selecteer de instelling 'Normal' voor snel, aangenaam en glad scheren. Selecteer 'Sensitive' voor aangenaam en glad scheren met maximaal huidcomfort.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

32

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

20/05/2012

Nederland

Nederland

makkelijk bedienbaar apparaat ,vlug opgeladen,

gemakkelijk schoon te houden ,snel met opladen, scheer resultaat erg goed kortom een perfect scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Elektrisch scheerapparaat

23/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

SmartTouch-XL

I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

03/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

it was top of the range when i got it

I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 