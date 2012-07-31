Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
4.6
van 5
14
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
vinpug
31/07/2012
United Kingdom
great
I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
roger177
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Yorkie
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.