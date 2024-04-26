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Niet meer leverbaar

Speed-XLElektrisch scheerapparaat

HQ8100

3.8
| (13) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Voor sneller en gladder scheren
De geavanceerde Speed-XL-scheerhoofden hebben een 50% groter scheeroppervlak* voor sneller scheren. *in vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

50% meer scheeroppervlakte

Voor sneller en gladder scheren

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

13

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2

26/04/2024

België

België

Uitstekend

Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.

Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

23/06/2013

Nederland

Nederland

Prima scheerapparaat !

Ik scheer mij al vanaf mei 2006 met dit apparaat; en het voldoet nog steeds uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

13/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Totally satisfied owner/user

Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8100 Electric shaver

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 