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        Niet meer leverbaar

        scheerhoofden

        HQ167/11

        4.3
        | (14) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
        Altijd glad scheren
        De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden om de 12 maanden.
        Bekijk alle voordelen

        Vervang scheerhoofden elke 12 maanden voor het beste resultaat

        Altijd glad scheren

        • Lift & Cut

        • 3 scheerhoofden

        Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

        Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

        Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

        Nat gebruik

        Nat gebruik

        Gebruik het scheerapparaat in de douche om tijd te sparen en te genieten van de frisse sensatie van nat scheren.

        Technische specificaties

        Ondersteuning voor dit product

        Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

        Reserveonderdelen of accessoires

        Ga naar de onderdelen en accessoires

        Onderdelen en accessoires

        Recensies

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        4.3

        van 5

        14

        Reviews & awards

        92%

        beveelt dit product aan

        1

        02/11/2013

        Nederland

        Nederland

        Zeer goed

        Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

        02/11/2013

        Nederland

        Nederland

        Zeer goed

        Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

        03/01/2012

        Nederland

        Nederland

        scheerkop

        Betreft een origineel onderdeel doet wat hij moet doen " weer glad scheren"

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

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