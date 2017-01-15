Dit product gekocht vanwege de diverse goede recensies die ik al gelezen had. Het product ziet er goed uit en ligt prettig in de hand. Het is fijn dat je 3 tijden kunt instellen om daarmee de sterkte van de krul te bepalen. Bij 5 sec. krijg je een mooie natuurlijke losse krul en naarmate je naar 8 en 10 sec. gaat wordt de krul sterker en meer spiraalvorm. Je kunt dus hiermee zelf het gewenst effect bepalen. Ook glijdt de stang makkelijk uit je haar als je de krul gemaakt hebt. De temperatuur kun je gewenst naar type van je haar instellen. Ik heb de krultang pas 1 keer gebruikt omdat ik deze pas in bezit heb, maar de eerste indruk is goed. Zelf heb ik al een bos krullen en wil de tang met name gebruiken om extra definitie in de krullen te brengen. Ik vind het met name ook een fijne krultang omdat je hiermee niet meer die lelijke knik krijgt die je wel met de "gewone" krultang krijgt waar je de haren tussen moet klemmen. Na een paar keer oefenen en de aanwijzingen goed te lezen heb je snel onder de knie hoe je het apparaat het beste kunt vasthouden als je de krul maakt, zolang je maar uitkijkt met je vingers als je je haren eromheen wikkelt!! Kijk ook eens op you-tube daar staan een paar filmpjes op waarop je goed ziet hoe het gebruikt dient te worden en je ziet dan meteen een mooi resultaat!