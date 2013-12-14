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  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
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  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
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  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen
  • Steil glanzend haar zonder beschadigingen

Niet meer leverbaar

Care SilkySmooth

HP8333/00

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Steil glanzend haar zonder beschadigingen
De Philips Care Straightener heeft de gladste platen, zodat wrijving en haarbreuk worden voorkomen. Je haar krijgt een gezonde glans.
Bekijk alle voordelen

Straightener met gladde platen

Steil glanzend haar zonder beschadigingen

  • Keramische platen

  • Temperatuur van 140 - 220 °C

  • Ionenconditioner

Glijdt 2x beter door je haar dankzij de SilkySmooth keramische platen

Glijdt 2x beter door je haar dankzij de SilkySmooth keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De SilkySmooth-platen zijn zo bewerkt om de gladde en verzorgende eigenschappen van keramiek te verbeteren waardoor je haar een perfecte glans krijgt.

Maximale controle tot 220°C met variabele temperatuur

Maximale controle tot 220°C met variabele temperatuur

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

14/12/2013

España

España

perfecta

plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8333/00 Care SilkySmooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8333/00 Care SilkySmooth

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