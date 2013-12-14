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Niet meer leverbaar
Keramische platen
Temperatuur van 140 - 220 °C
Ionenconditioner
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De SilkySmooth-platen zijn zo bewerkt om de gladde en verzorgende eigenschappen van keramiek te verbeteren waardoor je haar een perfecte glans krijgt.
Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Prijzen
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8333/00 Care SilkySmooth
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8333/00 Care SilkySmooth