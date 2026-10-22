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Niet meer leverbaar
HP8325/00
Snel steil haar dankzij XL-platen
De nieuwe Essential Care-straightener is met zijn ionenverzorging en 40% bredere platen speciaal ontworpen voor dik en lang haar. Sneller steil en glanzend haar met een optimale verzorging.
Extra brede keramische platen
Professionele temperatuur van 210 °C
Ionenconditioner
Speciaal ontworpen voor dik en lang haar. De 40% bredere platen* zorgen voor een beter contact met het haar en helpen je sneller een perfect steil resultaat te verkrijgen.
Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.
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