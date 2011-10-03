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Niet meer leverbaar

Straightener

HP8300/00

4.5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Moeiteloos professionele resultaten
Weg met die krullen! De gebruiksvriendelijke en effectieve Simply SalonStraight heeft keramische ontkrulplaten waarmee je je haar bij maar liefst 180ºC kunt stylen.
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Simply SalonStraight

Moeiteloos professionele resultaten

  • SalonStraight

  • Keramiek

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.

Temperatuur van 180 °C voor prachtige resultaten

Temperatuur van 180 °C voor prachtige resultaten

Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de straightener binnen 60 seconden gebruiken

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8300 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8300 Straightener

20/03/2011

France

France

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8300/00 Lisseur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8300/00 Lisseur

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