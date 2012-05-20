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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Voor het hele lichaam, met scheerhoofd
Door draaiende bewegingen met de scrubhandschoen te maken, geeft u de huid tegelijkertijd een lichte massage en verwijdert u dode huidcellen. Op deze manier wordt uw huid prachtig glad en beperkt u haaringroei tot een minimum.
Tilt zelfs de korte haren op voor een extra glad resultaat en ontspant tegelijkertijd uw huid waardoor haartjes zachter worden verwijderd.
De hypoallergene schijven zorgen bovendien voor optimale hygiëne.
4.0
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epileerapparaat
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epilator
Vero11
24/10/2012
België
Geverifieerde koper
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6512 Epileerapparaat