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Niet meer leverbaar
650 W
Behandeling van het halve lichaam
63,5 cm hoog
De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.
De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.
Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.
4.1
van 5
7
Reviews & awards
kabouterbaard
02/08/2016
België
doet perfect waar het voor dient
ik ben zeer tevreden met dit toestel en zou het zeker aanraden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare-infraroodlamp
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Voordelen
variable control
Nadelen
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare infrared lamp
Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare infrared lamp
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare Infrarotlampe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3641 InfraCare Infrarotlampe