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Niet meer leverbaar
300W
Zonebehandeling van een bepaald gebied
Digitale timer
Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.
2.3
van 5
4
Reviews & awards
PANDAS37
16/11/2016
France
Geverifieerde koper
Simple et facile à manier !
Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Kitsch
25/03/2019
Deutschland
Mängelbehaftet
Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!
Deze review is gemaakt voor HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Deze review is gemaakt voor HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Bonamenu1948
14/09/2018
France
J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement
Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article
Deze review is gemaakt voor HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Deze review is gemaakt voor HP3631 Lampe infrarouge InfraCare