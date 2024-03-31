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Philips Saeco Koffieglazen

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Philips SaecoKoffieglazen

HD7015/00

Philips Saeco Koffieglazen

Niet meer leverbaar

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Deze Saeco HD7015/00-glazen zijn ontworpen voor de echte koffieliefhebber. De dubbelwandige glazen zorgen voor koffiespecialiteiten met een perfecte temperatuur en smaak. De schotels zijn handig voor suikerklontjes, melkcupjes, enz.

  • PDF bestand
  • 31 March 2024

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