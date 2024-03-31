Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Koffie
Alle series
Philips Saeco Koffieglazen
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD7015/00
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Deze Saeco HD7015/00-glazen zijn ontworpen voor de echte koffieliefhebber. De dubbelwandige glazen zorgen voor koffiespecialiteiten met een perfecte temperatuur en smaak. De schotels zijn handig voor suikerklontjes, melkcupjes, enz.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.