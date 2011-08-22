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Niet meer leverbaar
HD7015/00
Espresso en cappuccino
Deze speciaal ontworpen dubbelwandige koffieglazen houden uw espresso, cappuccino of gewone koffie op de perfecte temperatuur. Dit komt doordat het dubbelwandige glas de warme koffie in het glas zeer goed isoleert terwijl de buitenkant koel blijft, zodat u het glas kunt vasthouden zonder handgreep.
Met de hand vervaardigd door ervaren vakmensen. Elk glas is uniek.
Geniet met deze Saeco-glazen van de warmte, aanblik, geur en smaak.
3.5
van 5
6
Reviews & awards
DenBelster
22/08/2011
Nederland
Fantastische cappuccino en espresso set
Mooie set van cappuccino en espresso kopjes die er erg elegant uit zien. Altijd leuke reacties van familie en vrienden als je een kopje serveert omdat het er zo leuk uit ziet. Ook erg handig als je kinderen hebt omdat je daardoor je koffie soms niet meteen kan opdrinken en in deze kopjes blijft de koffie veel langer warm, in een woord geweldig!
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Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen
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Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen
AstridPS67
29/07/2011
Nederland
Pas op... warme koffie!
Mooi vormgegeven dubbelwandige koffieglazen, met bijpassende schotels. Capuccino, espresso, cafe lungo... alles past in deze glazen. Zonder je handen te branden genieten van warme koffie.
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Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen
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Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen
Maaike
28/07/2011
Nederland
koffiebeleving 'in every sense'
SMAAK (lekker heet , zonder kopje voorverwarmen), LOOK (koffie/schuimopbouw mooi zichtbaar en het design waardig), GEUR (van verse koffie in neutraal materiaal als glas) en FEEL (van buiten comfortabel vast te houden). En als after-coffee experience- na het ledigen van het glas - geeft de creator van deze perfecte beleving zich prijs: dat kan alleen maar Philips-Saeco zijn. O ja, verse muntthee kan ook erg goed (maar dan wel met water uit je Philips waterkoker (;-)).
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Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen
Deze glazen zijn met de hand vervaardigd door ervaren vakmensen, waardoor ze enigszins in maat kunnen verschillen. Wees voorzichtig met de glazen en lepels om barstjes in de binnenste en buitenste glaswanden te voorkomen. De glazen en schotels zijn vaatwasmachinebestendig. Zet ze voorzichtig in de vaatwasmachine om barstjes te voorkomen.