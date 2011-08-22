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Alle series

  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
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  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
  • De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers

Niet meer leverbaar

Philips SaecoKoffieglazen

HD7015/00

3.5
| (6) Reviews & awards
De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers
Deze Saeco HD7015/00-glazen zijn ontworpen voor de echte koffieliefhebber. De dubbelwandige glazen zorgen voor koffiespecialiteiten met een perfecte temperatuur en smaak. De schotels zijn handig voor suikerklontjes, melkcupjes, enz.
Bekijk alle voordelen

Handgemaakte, dubbelwandige glazen met schotels

De perfecte smaak voor ware koffieliefhebbers

  • Espresso en cappuccino

Uw koffie blijft op perfecte temperatuur

Deze speciaal ontworpen dubbelwandige koffieglazen houden uw espresso, cappuccino of gewone koffie op de perfecte temperatuur. Dit komt doordat het dubbelwandige glas de warme koffie in het glas zeer goed isoleert terwijl de buitenkant koel blijft, zodat u het glas kunt vasthouden zonder handgreep.

Met de hand vervaardigd door ervaren vakmensen

Met de hand vervaardigd door ervaren vakmensen. Elk glas is uniek.

Geniet met deze glazen van de warmte, aanblik, geur en smaak

Geniet met deze Saeco-glazen van de warmte, aanblik, geur en smaak.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

6

Reviews & awards

4

22/08/2011

Nederland

Nederland

Fantastische cappuccino en espresso set

Mooie set van cappuccino en espresso kopjes die er erg elegant uit zien. Altijd leuke reacties van familie en vrienden als je een kopje serveert omdat het er zo leuk uit ziet. Ook erg handig als je kinderen hebt omdat je daardoor je koffie soms niet meteen kan opdrinken en in deze kopjes blijft de koffie veel langer warm, in een woord geweldig!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen

29/07/2011

Nederland

Nederland

Pas op... warme koffie!

Mooi vormgegeven dubbelwandige koffieglazen, met bijpassende schotels. Capuccino, espresso, cafe lungo... alles past in deze glazen. Zonder je handen te branden genieten van warme koffie.

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Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen

28/07/2011

Nederland

Nederland

koffiebeleving 'in every sense'

SMAAK (lekker heet , zonder kopje voorverwarmen), LOOK (koffie/schuimopbouw mooi zichtbaar en het design waardig), GEUR (van verse koffie in neutraal materiaal als glas) en FEEL (van buiten comfortabel vast te houden). En als after-coffee experience- na het ledigen van het glas - geeft de creator van deze perfecte beleving zich prijs: dat kan alleen maar Philips-Saeco zijn. O ja, verse muntthee kan ook erg goed (maar dan wel met water uit je Philips waterkoker (;-)).

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Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7015/00 Koffieglazen

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Deze glazen zijn met de hand vervaardigd door ervaren vakmensen, waardoor ze enigszins in maat kunnen verschillen. Wees voorzichtig met de glazen en lepels om barstjes in de binnenste en buitenste glaswanden te voorkomen. De glazen en schotels zijn vaatwasmachinebestendig. Zet ze voorzichtig in de vaatwasmachine om barstjes te voorkomen.