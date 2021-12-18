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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Druk max. 6,5 bar
Stoomstoot van max. 440g
Waterreservoircapaciteit van 2,5 l
Ultralicht strijkijzer
Het 2,5 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 3 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoe veel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles
Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer en zorgt ervoor dat u de allerbeste stoomprestaties behoudt. De speciaal ontworpen en goed geplaatste Easy De-Calc Plus-functie voorkomt op de ideale manier kalkaanslag en verlengt de levensduur van het stoomstrijkijzer. Zowel het lampje als het geluid van het strijkijzer laten u weten wanneer het tijd is om te reinigen en te ontkalken. Wanneer het apparaat koud is, verwijdert u de Easy De-Calc-knop, verzamelt u het vieze water en gooit u het weg.
Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.
Prijzen
4.2
van 5
20
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
enmirc
18/12/2021
Ελλάδα
Αυτό το προϊόν είναι τέλειο
Αυτό το προϊόν είναι τέλειο. Παράγει ατμό πολύ γρήγορα και είναι πολύ εύκολο στη χρήση και φυσικά σιδερώνει πολύ καλά
Voordelen
Απολύτως τα πάντα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Elleana
05/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Πολύ καλό σίδερο!
Άψογο σιδέρωμα με πολύ καλό ατμό και ελαφριά κατασκευή. Δεν κουράζει ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση. Η δεξαμενή νερού έχει μεγάλη χωρητικότητα χωρίς να χρειάζεται συνέχεια συμπλήρωση. Επίσης το σύστημα αλάτων είναι εξαιρετικό.
Voordelen
Ελαφριά κατασκευή με πολύ ατμό!
Nadelen
Τίποτα.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
JAFP
20/10/2021
Portugal
Ferro Aqua Pro GC9325 - Excelente produto.
Excelente performance, qualidade de construção, funcional e fiável.
Voordelen
Boa qualidade de construção, funcional e fiável.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor